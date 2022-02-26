Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti! - Son Dakika

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Volodin, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Kiev'den ayrılıp Lviv'e gittiğini iddia etti.

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Volodin, Zelenski'nin dün Ukrayna başkentinde olmadığını, sosyal ağlarda yayınladığı videoların önceden kaydedildiğini söyledi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN GELEN BİLGİ

Zelensky ile Kiev'de buluşmaya çalışan Yüksek Rada milletvekillerinden gelen bilgilerin bu yönde olduğunu söyleyen Volodin, "Bir toplantı için Lviv'e davet edildiler" dedi.