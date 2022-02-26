Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti! - Son Dakika
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Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!

26.02.2022 13:41
Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!

Rusya Devlet Duma Başkanı Viacheslav Volodin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Kiev'den ayrılarak ülkenin batısında bulunan Lviv'e gittiğini öne sürdü.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Volodin, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Kiev'den ayrılıp Lviv'e gittiğini iddia etti.

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Volodin, Zelenski'nin dün Ukrayna başkentinde olmadığını, sosyal ağlarda yayınladığı videoların önceden kaydedildiğini söyledi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN GELEN BİLGİ

Zelensky ile Kiev'de buluşmaya çalışan Yüksek Rada milletvekillerinden gelen bilgilerin bu yönde olduğunu söyleyen Volodin, "Bir toplantı için Lviv'e davet edildiler" dedi.

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