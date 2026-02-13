NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu - Son Dakika
Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu
13.02.2026 18:39
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'nın askeri durumunu eleştirerek, ülkenin propagandasında kendisini güçlü olarak tanıttığını ancak gerçek durumunun aksine yavaş ilerlediğini vurguladı. Rutte açıklamasında "Rusya kendisini 'kudretli bir ayı' olarak görmemizi istiyor ama gerçekte bir 'bahçe salyangozu' hızıyla ilerliyor" sözlerini sarf etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Rusya kendisini 'kudretli bir ayı' olarak görmemizi istiyor ama gerçekte bir 'bahçe salyangozu' hızıyla ilerliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 62'nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendiren Rutte, Rus ordusunun sahadaki performansına yönelik yaratılmaya çalışılan algı ile gerçek arasındaki farka dikkat çekti.

PUTİN'İ KIZDIRACAK BENZETME

Rusya'nın propaganda gücüne işaret eden Rutte, "Rusya bizim kendisini 'kudretli bir ayı' olarak görmemizi istiyor. Ancak Ukrayna'da bir 'bahçe salyangozu' hızıyla ilerlediği söylenebilir. Bu yüzden Rus propagandasına kanmayalım" ifadelerini kullandı. Bu yavaş ilerleyişin Rusya'ya maliyetinin çok ağır olduğunu vurgulayan Rutte, Rus ordusunun sadece aralık ayında yaklaşık 35 bin, ocak ayında ise 30 bin askerini kaybettiğini belirtti.

RUTTE SAVUNMA HARCAMALARININ ARTMASINDAN MEMNUN

Brüksel'de dün düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na da değinen Rutte, Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rutte, "Avrupa daha fazla sorumluluk alarak liderlik rolü üstlendikçe, bu durum ABD'nin NATO'ya çok daha sıkı bağlanmasına yol açıyor. Washington'ın ittifaka olan taahhüdü devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yürütülen barış sürecine de değinen Rutte, sürecin zorluğunu ve zaman alacağını kabul ederek, Washington yönetiminin NATO müttefikleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu - Son Dakika

SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu - Son Dakika
