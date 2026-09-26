Sağlık Bakanı Memişoğlu BM'de Gazze'de insanların aşı ve ilaca ulaşamadığını söyledi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu BM'de Gazze'de insanların aşı ve ilaca ulaşamadığını söyledi

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Sağlık Bakanı Memişoğlu BM\'de Gazze\'de insanların aşı ve ilaca ulaşamadığını söyledi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, BM 81'inci Genel Kurulu kapsamında New York'ta Gazze'deki sağlık krizini gündeme getirdi. Memişoğlu, Gazze'de insanların aşı ve temel ilaca ulaşamadığını, Türkiye'nin ise Covid-19'da hiçbir vatandaşını tedavisiz bırakmadığını söyledi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'de yaşanan sağlık krizine ve küresel sağlık güvenliğine değinerek, "Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla karşı karşıyayız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında düzenlenen 'Pandemilere Hazırlık Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da konuştu. Hitabında Gazze'de yaşanan büyük yıkım, küresel sağlık güvenliği ve pandemilere karşı uluslararası iş birliği konularında mesajlar veren Bakan Memişoğlu, konuşmasının ağırlıklı bölümünü Gazze'de yaşanan sağlık krizine ayırdı. Gazze'deki insani drama dikkati çeken Memişoğlu, "Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların acımasızca öldürüldüğü, masum insanların bir aşıya, temel bir ilaca dahi ulaşamadığı vahim tablolarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

'ZULÜM DÜZENİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Sağlığın yaşam hakkı gibi en temel haklardan biri olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, insanların tedaviye erişemediği bir dünyada küresel sağlık güvenliğinden söz edilemeyeceğini belirterek sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Savaş ve çatışmaların sağlık sistemleri üzerindeki yıkıcı etkilerine işaret eden Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz; tüm insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabildiği 'yaşam hakkını' savunuyoruz. Savaşların körüklendiği, kardeşin kardeşe kırdırıldığı ve masumların acıları üzerinden kazanç elde edildiği, kötülük mantığıyla inşa edilmiş bu zulüm düzenini asla kabul etmiyoruz. Daha adil bir düzen ancak sağlık hizmetleri ve teknolojilerinin tüm insanlığın yararına sunulmasıyla mümkündür."

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZI TEDAVİSİZ BIRAKMADIK'

BM kürsüsünden Türkiye'nin Covid-19 pandemisi sürecinde ortaya koyduğu mücadeleye ve bu dönemde edinilen tecrübelere değinen Bakan Memişoğlu, kazanımları uluslararası kamuoyuyla paylaştı. Memişoğlu, "Türkiye olarak Covid-19 sürecinde sağlık sistemimizi başarıyla yönettik. Güçlü sağlık altyapımızla gencinden yaşlısına hiçbir vatandaşımızı tedavisiz bırakmadık" dedi.

Pandemi döneminde Türkiye'nin kendi deneyim ve imkanlarını uluslararası dayanışmaya dönüştürdüğünü belirten Bakan Memişoğlu, ihtiyaç duyan ülkelere de destek sağlandığını vurguladı. Pandemilerin küresel sağlık güvenliğinin ortak bir sorumluluğu olduğunu gösterdiğini kaydeden Memişoğlu, "Ülkelerin tek başına üstesinden gelemeyeceği bu sınavları ancak birlikte hareket ederek aşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

'SAĞLIĞI KORUMAYI YAŞAM BİÇİMİNE, BARIŞI ORTAK SORUMLULUĞA DÖNÜŞTÜRELİM'

Bakan Memişoğlu, üzerinde uzlaşıya varılan siyasi deklarasyonun küresel sağlığın güçlendirilmesine ve pandemilere karşı uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Konuşmasının sonunda tüm ülkelere ortak hareket etme çağrısında bulunan Memişoğlu, "Gelin, sağlığı korumayı bir yaşam biçimine, barışı ise ortak bir sorumluluğa dönüştürelim. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşalım. Teknolojiyi daha sağlıklı bir gelecek için seferber edelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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