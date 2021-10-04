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Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar - Son Dakika

Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar

04.10.2021 15:01

Koronavirüs pandemisinin ilk döneminde birçok ülkenin sağlık sistemi ciddi zorluklar yaşadı. Bu ülkelerden biri olan ve sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelen Portekiz, o günleri geride bıraktı. Salgını büyük oranda atlatan ve dünyanın en yüksek aşılama oranına sahip ülke için "Aşı yapılacak kimse kalmadı" haberleri yapılıyor.

Yaklaşık 2 senedir tüm dünyanın boğuştuğu korona salgını, pek çok ülkeyi olduğu gibi Portekiz'i de vurmuştu. Ülkede sağlık sistemi neredeyse çökmek üzereydi. Başkent Lizbon'daki hastaneler dolup taşıyor ve yetkililer vatandaşlara evlerinde tedavi olmalarını söylüyordu.

VAKA VE VEFAT SAYILARI ARTMIŞTI

Öyle ki ocak ayının son günlerinde Portekiz'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı iki bini aşmıştı. Koronavirüs aşılarının da devreye girmesiyle ülkede çok bir şey değişmedi. Koramiral Henrique de Gouveia e Melo, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Planlama ve Koordinasyon Komutanlığı yapan bir donanma subayı iken 'Ulusal Kovid-19 Aşısı İçin Görev Gücü' koordinatörü olarak da görev yapmaya başladı.

"ÜLKEDE AŞI YAPACAK KİMSE KALMADI"

Bu atama ile birlikte ülkenin salgınla mücadelesi boyut atladı. The New York Times'ın "Ülkede aşı yapılacak kimse kalmadı" başlığıyla yayınladığı habere göre Portekiz o günden bugüne çok yol kat etmiş durumda.

Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Portekiz, Lizbon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Sağlık sisteminin çökmesine ramak kalmıştı! Portekiz'de şimdi aşı yapılacak kimseyi bulamıyorlar - Son Dakika
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