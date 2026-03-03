İRAN Kızılayı, ABD- İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 787'ye yükseldiğini bildirdi.
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sayısının 787'ye yükseldiği belirtildi. Tahran'daki bazı sağlık kuruluşlarının hava saldırıları sonucu hasar aldığı ve yaralıların tahliyesinde güçlükler yaşandığı kaydedildi.
Saldırılarda Ölü Sayısı 787'ye Çıktı
