Salmonella bakterisi soruşturması: Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki 6 merkezine polis baskını

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında ortaya çıkan salmonella bakterisiyle ilgili soruşturma kapsamında, Belçika ve Lüksemburg'da şirkete ait 6 merkeze baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında İtalya merkezli çok uluslu şirket Casa Ferrero'nun Lüksemburg'daki genel merkezi Ferrero International ile Ferrero Trading Lux ve SARL Ferrero Management Services şirketlerine ait binalarda arama yapıldı.

Operasyon, Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FASFC) ve federal polisi tarafından, Lüksemburg makamları ile işbirliği içinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Belçika'da da Arlon'daki Ferrero fabrikasının yanı sıra, Brüksel'deki adreslerde de arama yapıldı.

Lüksemburg Savcılığı'nın verdiği bilgiye göre, polis ekipleri, Ferrero şirketine ait merkezlerde yapılan aramalar sırasında çok sayıda belge ve bilgisayar ekipmanlarına el koydu.

Savcılık açıklama yaptı

Savcılık açıklamasına göre Ferrero hakkında devam eden adli soruşturma, "Salmonella bakterisinin ortaya çıkmasından sonra şirketin izlediği tutum, gıda zincirinin izlenmesi, sağlık yetkilileriyle iletişim veya bilgilerin iletilmemesi konusundaki sorumluluklarını ortaya çıkarmayı" amaçlıyor.

Şubat ayında ilk olarak İngiltere'deki şikayetlerle ortaya çıkan, Kinder çikolata ürünlerine bağlı Salmonella bakterisi, kısa sürede 13 farklı ülkede görüldü.

Salmonella bakterisinin ilk kez 15 Aralık 2021'de, Arlon'daki Ferrero fabrikasında çikolata ürünleri içeren bir tank filtresinde saptandığı ortaya çıktı.

Ferrero yönetiminin, bu bilgiyi Belçika makamlarından sakladığının belirlenmesi üzerine, FASFC tarafından 8 Nisan'da fabrika mühürlendi.

İtalya merkezli çikolata üreticisi, Belçika'daki fabrikayı 13 Haziran'da yeniden açmak istiyordu. Ancak fabrika yönetimi, gerekli temizlik ve düzenleme için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu ve açılışın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Şirketin sartışları, Salmonella bakterisi nedeniyle yüzde 40 azaldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, Avrupa, ABD ve Kanada'da şu ana kadar Kinder çikolata ürünlerine bağlı doğrulanmış 423 Salmonella vakası saptandı.

En fazla vaka İngiltere'de görüldü. İngiltere'de 122, Fransa'da 118, Belçika'da 52, İsviçre'de 48 ve Almanya'da da 30 kişiye Salmonella bakterisi bulaştı.

Çoğunluğu çocuklardan oluşan hastaların yüzde 40'ı hastaneye yatırılmak zorunda kaldı.