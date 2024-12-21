Şam'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı - Son Dakika
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Şam'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı

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Suriye'de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Şam'da bayram havası sürüyor. Kutlamalar geç saatlere kadar devam ediyor ve halkın mutluluğu ekranlara yansıyor. Özellikle lunaparklarda eğlenen Suriye halkı, gelecekten umutlu. tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, canlı yayında bu özel anları aktardı.

21.12.2024 01:11
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Suriye'de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından kutlamalar devam ediyor. tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına Şam'dan bağlanan tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, geç saatlere kadar kutlama yapan Suriye halkının mutluluğunu ekranlara getirdi.

ŞAM'DA BAYRAM HAVASI SÜRÜYOR

Başak Şengül ile Doğru Yorum programına Şam'dan bağlanan tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, geç saatlere kadar kutlama yapan Suriye halkının mutluluğunu ekranlara getirdi.

ESAD GİTTİ, LUNAPARKLAR DOLDU

Lunaparklarda eğlenen Suriye halkını görüntüleyen Koç'un yanına gelen bir genç, "İyi akşamlar. Sizi çok seviyoruz Türkiye" dedi.

"SURİYE ÇOK İYİ OLACAK İNŞALLAH"

15 yaşındaki Jana isimli Suriyeli bir genç kız canlı yayında Türkçe konuşarak, "Suriye'nin Dera şehrindenim. Çok dua ediyorum. İyi hayat istiyoruz. Suriye çok iyi olacak inşallah" dedi.

Şam\'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı

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Son Dakika Dünya Şam'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Güven:
    Adamın soruya bak Amerikalıların var mı varsa bayram edecek. 1 0 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    Suriye'de lunapark mı vardı? Biz yaptık 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şam'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı - Son Dakika
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