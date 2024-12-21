Şam\'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı

Dünya

Depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Suriye'de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından kutlamalar devam ediyor. tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına Şam'dan bağlanan tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, geç saatlere kadar kutlama yapan Suriye halkının mutluluğunu ekranlara getirdi.

ŞAM'DA BAYRAM HAVASI SÜRÜYOR

Başak Şengül ile Doğru Yorum programına Şam'dan bağlanan tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, geç saatlere kadar kutlama yapan Suriye halkının mutluluğunu ekranlara getirdi.

ESAD GİTTİ, LUNAPARKLAR DOLDU

Lunaparklarda eğlenen Suriye halkını görüntüleyen Koç'un yanına gelen bir genç, "İyi akşamlar. Sizi çok seviyoruz Türkiye" dedi.

"SURİYE ÇOK İYİ OLACAK İNŞALLAH"

15 yaşındaki Jana isimli Suriyeli bir genç kız canlı yayında Türkçe konuşarak, "Suriye'nin Dera şehrindenim. Çok dua ediyorum. İyi hayat istiyoruz. Suriye çok iyi olacak inşallah" dedi.