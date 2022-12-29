Baas Partisi vekilinden Erdoğan-Esad görüşmesi yorumu: Seçimlerden önce veya sonra olabilri - Son Dakika
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Baas Partisi vekilinden Erdoğan-Esad görüşmesi yorumu: Seçimlerden önce veya sonra olabilri

29.12.2022 20:43
Baas Partisi vekilinden Erdoğan-Esad görüşmesi yorumu: Seçimlerden önce veya sonra olabilri

Şam ile ilişkilerin yeniden normalleşmesinin konuşulduğu günlerde Suriye'de Baas Partisi'nin milletvekili Nabil Toumeh dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la 2023 seçimlerinden önce veya sonra görüşebileceğini belirten Toumeh, "Suriye olarak bizim, böyle bir adımın Erdoğan'a seçimlerden önce yarayıp yaramayacağını düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Suriye ile ilişkilerin yıllar sonra yeniden normalleşmesi için adımlar yavaş yavaş atılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşebileceği iddiaları gündeme gelirken, Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşme gerçekleştirdi.

"TAMAMEN BİR SPEKÜLASYON"

Moskova'daki zirve yıllar sonra bakanlar düzeyindeki ilk toplantı olurken, Suriye'de Beşar Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nin milletvekili Nabil Toumeh'ten Erdoğan-Esad görüşme ihtimaline karşı dikkat çeken bir yorum geldi. United World International'a açıklamalarda bulunan Nabil Toumeh, "Esad, Erdoğan ve Putin'le üçlü görüşmeyi reddetti" iddiasına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı bu konuda resmi olarak bir açıklama yapmadı. Medyada ortaya çıkan şey tamamen bir spekülasyondu" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A SEÇİMLERDEN ÖNCE YARAYIP YARAMAYACAĞINI DÜŞÜNMELİYİZ"

Toumeh, "Toplantının ne zaman gerçekleşmesini bekliyorsunuz?" sorusuna Türkiye'deki 2023 seçimlerini işaret ederek yanıt verdi. Toumeh, "Türkiye 2023 yılında oldukça karmaşık bir siyasi ortama sahip. Özellikle yaklaşan başkanlık seçimleri bunun bir unsuru. Suriye olarak bizim, böyle bir adımın Erdoğan'a seçimlerden önce yarayıp yaramayacağını düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TOPLANTI SEÇİMLERDEN ÖNCE VEYA SONRA OLABİLİR"

Toumeh, "Ayrıca bu görüşme Suriye'ye yönelik haksız yaptırımların hafifletilmesine yol açacak mı? Ülkeye yönelik ekonomik, siyasi ve sosyal ablukanın bir kısmının kaldırılmasına katkı sağlayacak mı? Bunların dikkate alınması gerekir. Bu çerçevede toplantı seçimlerden önce veya sonra olabilir." dedi.

"TÜRK TARAFI OLUMLU TUTUM GÖSTERMELİ"

Toumeh, "Suriye, Türkiye'den ne bekliyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Beklentiden ziyade, Suriye, 2011'den önce var olan komşuluk ilişkilerinin temel ilkelerinin gerçekleşmesini gerektiğine inanıyor. Bu noktaya geri dönmek için, Türk tarafı Suriye'nin ve tüm komşularının güvenlik ve sınır güvenliği hakkına karşı olumlu tutum göstermeli."

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Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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