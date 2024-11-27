San Francisco Bombacısı Galler\'de Yakalandı

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San Francisco'da 2003'te meydana gelen çifte bombalama olayının şüphelisi 46 yaşındaki Daniel Andreas San Diego, Galler'de yakalandı.

Bombalı saldırılardan 21 yıl sonra yakalanan Diego, ABD'nin en çok aranan kişileri arasında yer alıyordu.

Diego, terörle mücadele polisi ve Kuzey Galler polis teşkilatının operasyonuyla Pazartesi günü yakalandı.

Birleşik Krallık'ın parçası olan ve Britanya adasının güneybatısında yer alan Galler'de kırsal bir bölgedeki evde yakalanan Diego'nun ABD'ye iadesi için işlemler başlatıldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray, "Daniel San Diego'nun 20 yıldan fazla süre sonra yakalanması şunu gösteriyor: Ne kadar zaman alırsa alsın, FBI sizi bulur ve adalete teslim eder."

FBI Başkanı Wray, "Ülkemizde görüşlerinizi ifade etmenin doğru yolları ve yanlış yolları vardır. Şiddet ve yıkım, doğru yol değildir" dedi.

İngiliz güvenlik yetkilileri, Diego'nun ABD makamlarının talebiyle yakalandığını ve iade işlemlerinin başladığını duyurdu.

FBI daha önceden Daniel San Diego'yu "hayvan haklarıyla bağlantılı bir aşırılıkçı" olarak tanımlamıştı. Diego 2003'te San Francisco'da iki ofis binasını bombalamakla suçlanıyordu.

Diego, ABD'nin en çok aranan teröristler listesine ülke içerisinden giren ilk kişi olmuştu ve yakalanmasını sağlayacak bilgi verilmesinin karşılığı olarak 250 bin dolar ödül belirlenmişti.

İlk bombalama 28 Ağustos 2003'te California Emeryville'de Chiron Life Science Center ofisinde meydana geldi.

Bu şirketin hayvanlar üzerinde test yapan firmalarla bağlantılı olduğu savunuluyordu.

İkinci bomba yine tesiste bulundu, ancak imha edilemeden patladı. Güvenlik yetkilileri bunun, olaya müdahale edenleri hedef almak üzere planlandığını söyledi.

Bu iki bombalamadan sonra bir ay geçmemişti ki, Eylül 2003'te bir çivi bombası California Pleasanton'daki bir beslenme ürünleri şirketinin dışında patlatıldı.

Diego, 2004 Temmuz'unda bombalamalarla ilgili olarak soruşturmaya dahil edildi ancak şüpheli yakalanamadı.