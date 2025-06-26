İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, günlerdir süren suskunluğunu bozarak İsrail-İran savaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamaney, İsrail'i "çöküşün eşiğinde" olarak tanımlarken, ABD'nin savaşa müdahalesine de sert sözlerle karşılık verdi.
"Siyonist rejime karşı kazanılan zafer için herkesi tebrik ediyorum" diyen Hamaney, "Tüm iddialara rağmen Siyonist rejim neredeyse çöktü ve İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında ezildi" ifadelerini kullandı.
Hamaney, ABD'nin İsrail'in tamamen yok olacağını hissettiği için savaşa doğrudan müdahil olduğunu belirterek, "Ancak bu savaştan hiçbir şey kazanamadılar. Burada da İslam Cumhuriyeti kazandı ve Amerika'ya sert bir tokat attı" dedi.
Hamaney, ABD'nin nükleer tesisleri hedef aldığını ancak somut bir başarı sağlayamadığını söyledi ve "ABD Başkanı İran'ın teslim olması gerektiğini söyledi ki bu onun ağzı için çok büyük bir ifade" diye konuştu.
Hamaney'in yaklaşık bir haftadır kamuoyu önünde görünmemesi, ülkede geniş yankı uyandırmıştı. Siyasi çevrelerden sıradan vatandaşlara kadar pek çok kesim, Hamaney'in sağlık durumu ve faaliyetleri hakkında sorular sormaya başlamıştı. Hamaney'in hayatta olup olmadığına ilişkin tartışmalar son olarak İran devlet televizyonuna da sıçramıştı.
İsrail, 13 Haziran gecesi sabaha karşı İran'a saldırmış, aralarında Genelkurmay Başkanı olmak üzere birçok üst düzey askeri yetkiliyi ve nükleer bilimcisi öldürmüştü. Tahran yönetimi de harekete geçerek Tel Aviv başta olmak üzere birçok İsrail kentini bombalamıştı. Donald Trump liderliğindeki Amerika ise, 22 Haziran gecesi İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenleyerek savaşa müdahil olmuştu. 12 gün süren savaşın ardından iki taraf anlaşarak ateşkes ilan etmişti. İran gibi ABD ve İsrail de bu kısa savaşı kazandığını söyleyerek zafer ilan etmişti.
Son Dakika › Dünya › Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık - Son Dakika
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