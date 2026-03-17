Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

Haberin Videosunu İzleyin
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
17.03.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Haber Videosu

İran-İsrail gerilimi 18'inci gününde karşılıklı füze ve İHA saldırılarıyla sürerken, İran yeni bir operasyon başlattığını duyurdu ve bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada ''Operasyonlarının yeni turu, süper ağır ve nokta vuruşlu hassas sistemler, katı ve sıvı yakıtlı çeşitli savaş başlıkları ve yıkıcı insansız hava araçlarıyla başladı'' ifadelerine yer verildi.

Dünyanın yakından takip ettiği İran-İsrail gerilimi 18'inci gününde de devam ediyor. Taraflar arasında karşılıklı füze saldırıları sürerken, bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

ALİ LARİCANİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran ve Tel Aviv karşılıklı olarak hedef alındı. İsrail, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü iddia etti.

İRAN'DAN İDDİALARA JET YANIT

İddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İran'dan çıkan haberlere yanıt gecikmedi. İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin öldürülen deniz kuvvetleri personeli için taziye dileklerinde bulunduğu mesajını paylaştı.

"ONLARIN HATIRASI İRAN MİLLETİNİN KALBİNDE YAŞAYACAK"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani imzalı mesajda şu ifadeler yer aldı; "Allah'ın adıyla... Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin şehadeti, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır... Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun silahlı kuvvetler yapısında gelecek yıllar için temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."

FÜZELER PEŞ PEŞE FIRLATILDI

İsrail'in Tahran ve Beyrut'a yönelik saldırılarının ardından İran da İsrail'e füze atışları gerçekleştirdi. İsrail'de sirenler yeniden çalarken, saldırı anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Savaşın başından bu yana yaralanan ABD'li askerlerin sayısına ilişkin bilgiler de paylaşılırken, çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor.

SÜPER AĞIR SİSTEMLER DEVREYE GİRDİ

İran, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, katı ve sıvı yakıtlı çoklu savaş başlıkları ile silahlı insansız hava araçlarının kullanıldığı belirtildi. Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre açıklamada, "Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun etki odaklı ve hedefli operasyonlarının yeni turu, şafak vakti süper ağır ve nokta vuruşlu hassas sistemler, katı ve sıvı yakıtlı çeşitli savaş başlıkları ve yıkıcı insansız hava araçlarıyla başladı" ifadelerine yer verildi. Saldırıların detaylarının ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:20:57. #7.13#
SON DAKİKA: Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.