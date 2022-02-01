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Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz - Son Dakika

Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz

01.02.2022 13:21

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya ile olası bir savaş durumunda Ukrayna topraklarına asker göndermeyi düşünmediklerini söyledi. Başkan Joe Biden'ın Amerikan birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmeyeceği konusunda çok net olduğunu belirten Kirby, sadece NATO ülkelerini korumaya odaklandıklarını belirtti.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın şu anda Ukrayna topraklarını tehdit ettiğini belirterek ABD'nin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım sağlamaya devam ettiğini kaydetti. Kirby, 28 Ocak'ta Ukrayna'ya yeni bir parti silah ve mühimmat gönderdiklerini, bu sevkiyatların süreceğini ifade etti.

"BAŞKAN BIDEN BİRLİKLERİ UKRAYNA'YA GÖNDERMEYECEĞİMİZ KONUSUNDA ÇOK NET"

ABD, İngiltere ve Kanada ordularına bağlı eğitim birliklerinin halen Ukrayna'da olduğunu belirten Kirby, "Başkan, (Joe Biden) Ruslarla savaşta Amerikan birliklerini Ukrayna'ya göndermeyeceğimiz konusunda çok net. Bunun masada olmadığını açıkça belirtti. Dolayısıyla bizim odaklandığımız şey, özellikle NATO müttefiklerimiz için, Beşinci Madde'de bahsettiğimiz gerçek güvenlik teminatlarıdır" diye konuştu.

ABD'den Kiev'e kötü haber: Rusya ile olası bir savaş durumunda Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
Pentagon Sözcüsü John Kirby.

"ABD VERDİĞİMİZ TAAHHÜTLERİMİZİ SAVUNMAK İÇİN SAVAŞACAKTIR"

Kirby, Rusya'nın NATO'ya yönelik tehditlerde bulunmaya karar vermesinin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini kesin olarak anladığından emin olmak istediklerini belitti. Sözcü, "ABD, NATO müttefiklerimizi ve kıtadaki müttefiklerimize verdiğimiz taahhütlerimizi savunmak için savaşacaktır" ifadelerini kullandı. Kirby, ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya doğrudan asker sevk etmesi seçeneğinin masada olmadığını belirtti.

"HENÜZ ASKERİ SEVKİYAT TALİMATI ALMADIK"

ABD Başkanı Biden'ın "yakın zamanda Avrupa'ya asker sevk edeceklerine" ilişkin açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kirby, bahsi geçen kuvvetin daha önce teyakkuza geçirilen ve NATO Mukabele Gücünün aktif hale getirilmesi halinde sevk edilecek 8 bin 500 askere ek olacağını söyledi. Kirby, bu konuda bölge ülkeleri ile istişarelerin devam ettiğini ve henüz sevkiyat talimatı almadıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz - Son Dakika
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