Savaşın 44. günü, Zelenski'den yeni iddia: Ruslar, Mariopul'daki cesetlerin sorumluluğunu bize yıkacak bir senaryo hazırlığında - Son Dakika
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Savaşın 44. günü, Zelenski'den yeni iddia: Ruslar, Mariopul'daki cesetlerin sorumluluğunu bize yıkacak bir senaryo hazırlığında

08.04.2022 08:02

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatında bugün 44. gün. Ukrayna lideri Zelenski, 44. günde yeni bir iddia ileri sürdü ve Rusların Mariupol'deki cesetleri Ukrayna ordusu öldürmüş gibi senaryo kurgulandığını iddia etti. Zelenski "Sokaklardan cesetleri topluyorlar ve bunları propaganda senaryolarına göre başka yerlerde kullanılabilirler" diye konuştu.

Rus işgalinin 44. gününde ulusa seslenen Ukrayna lideri Zelenski dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının haftalardır sürdüğünü, Ukrayna halkının da cesurca direniş gösterdiğini belirtti.

"DAHA FAZLA YAPTIRIMA İHTİYAÇ VAR"

Ukrayna halkının cesaretini öven Zelenski, "Dünyadaki herkes biz Ukraynalıların sahip olduğu cesaretin yüzde 10'una sahip olsaydı, o zaman uluslararası hukuk için, halkların özgürlüğü için hiçbir tehlike olmazdı. Rusya'ya karşı daha fazla ve daha cesur yaptırımlara ihtiyaç var." dedi.

"RUSYA İNSAN HAKLARI İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Savaşı kazanmaları için silaha ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Zelenski, "Bize silah verilirse bu Rusya'ya karşı en güçlü yaptırım olacaktır." ifadesini kullandı. Zelenski, BM Genel Kurulunun Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya aldığını hatırlatarak "Rusya'nın uzun zamandır insan hakları kavramıyla hiçbir ilgisi yok. Belki bir gün bu değişir. Ancak şimdiye değin Rus devleti ve Rus ordusu, dünyadaki özgürlük, insan güvenliği ve insan hakları kavramları için en büyük tehdit oluşturuyor. Buça'da bu açıkça görüldü." şeklinde konuştu.

"KURBANLARINI, UKRAYNALILAR ÖLDÜRMÜŞ GİBİ GÖSTERECEKLER"

Rusların Mariupol'da kapsamlı provokasyonda bulunacaklarına dair bilgiler edindiklerini belirten Zelenski, "Mariupol'deki kurbanları, sanki onları öldüren Rus ordusu değil de Ukraynalılarmış gibi gösterecekler. Sokaklardan cesetleri topluyorlar ve bunları propaganda senaryolarına göre başka yerlerde kullanılabilirler. İnsanlıktan uzak istilacılarla uğraşıyoruz. Kendi cinayetlerini örtbas etmek için cesetleri birer dekorasyon ve propaganda malzemesi olarak kullanıyorlar.

"CELLATLARIN HER BİRİ BULUNACAK"

Dünya çapında giderek daha fazla ülke, Ukrayna'daki Rus işgalcilerin tüm savaş suçlarının tam ve şeffaf bir şekilde soruşturulması ihtiyacını destekliyor. Her cinayet çözülecek. Cellatların her biri bulunacak. Tecavüz veya yağma yapanların hepsinin kimliği belirlenecek. Sorumluluk kaçınılmazdır" diye konuştu.

Zelenski, yabancı diplomatik misyonların Kiev'de faaliyetini sürdürmesinin Kiev'in Rus eyaleti değil de Ukrayna'nın başkenti olduğunu göstermek açısından açık mesaj olduğunu vurgulayarak yabancı diplomatları Kiev'e dönmeye çağırdı.

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Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Savaşın 44. günü, Zelenski'den yeni iddia: Ruslar, Mariopul'daki cesetlerin sorumluluğunu bize yıkacak bir senaryo hazırlığında - Son Dakika


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