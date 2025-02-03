Savaşın Ardından Suriye\'ye Dönüş: Türkiye\'ye Teşekkür Ederiz

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SURİYE'den 12 yıl önce iç savaş nedeniyle kaçıp Türkiye'ye sığının ailenin oğlu Yusuf Rezzak (16), "Bizi misafir olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye çok iyi bir devlet" dedi. Rezzak'ın küçük kardeşi Merve Rezzak (14) ise "Geldiğimde 2 yaşındaydım. Türkiye'de büyüdüm. Şimdi Halep'e gidiyoruz. Suriye benim ülkem gitmem lazım" diye konuştu.

Ülkedeki iç savaş ve rejimin saldırılarından kaçan Rezzak çifti, o günlerde henüz 2 ve 4 yaşlarında olan çocukları ile birlikte Türkiye'ye gelerek Ankara'ya yerleşti. 12 yıl Ankara'da yaşayan çift, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından vatan özlemi ile Suriye'ye dönme kararı aldı. Çiftin geldiklerinde 2 yaşında olan çocukları Yusuf ile 4 yaşında olan Merve Rezzak ile Ankara'da doğan 8 yaşındaki oğulları Ahmet de ailesiyle Halep'e gitti.

Yusuf ve Merve Rezzak, Halep'e gitmenin heyecanının yanı sıra Türkiye'den ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Yusuf Rezzak, "16 yaşındayım. 4 yaşımda geldim. 12 yıl oldu. Türkiye'den çok memnunum. Ben Türkiye'de büyüdüm, yaşadım. Şimdi ise ailemle birlikte gidiyoruz. Halep'te bizi yakınlarımız bekliyor. Aslında burada kalmak istiyorum, bizi misafir olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye çok iyi bir devlet" dedi.

Merve Rezzak ise "Suriye'de doğdum. Geldiğimde 2 yaşındaydım. Türkiye'de büyüdüm. Şimdi Halep'e gidiyoruz. Suriye benim ülkem gitmem lazım. Türkiye'de arkadaşlarım oldu, çok memnumum. Gittiğimiz için de üzgünüm. Özellikle Ankara ve İstanbul'u çok sevdim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),