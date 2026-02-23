Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler - Son Dakika
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
23.02.2026 13:33  Güncelleme: 13:49
El Mencho'nun öldürülmesi Meksika'yı kaosa sürüklerken, Cumhurbaşkanı Sheinbaum'un geçtiğimiz aylarda yaptığı ve uyuşturucu kartelleriyle savaşa geri dönmenin hukuki olmadığı ve şiddeti artırdığı yönündeki açıklamaları yeniden gündeme geldi. Sheinbaum'un yargısız infazlara kapı aralayabileceği gerekçesiyle sert güvenlik politikalarına karşı çıkması, Meksika'da kartellere karşı izlenecek stratejiye dair siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ABD'nin 10 milyon dolar ödülle aradığı Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes'in, bilinen adıyla "El Mencho"nun öldürülmesinin ardından Meksika'da güvenlik politikaları yeniden tartışma konusu oldu.

Operasyon sonrası artan çatışmalar ve kartellerin misilleme eylemleri sürerken, Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'un geçtiğimiz aylarda yaptığı "uyuşturucuyla savaş" karşıtı açıklamalar yeniden gündeme taşındı.

"KARTELLERLE SAVAŞMAMALIYIZ"

Sheinbaum, yaptığı konuşmada uyuşturucu kartellerine karşı "savaşa geri dönmenin" bir seçenek olmadığını vurgulamış ve bu yaklaşımın hukuki çerçevenin dışında olduğunu belirtmişti. "Sürekli 'hukuk devleti' diyen sağ kesimler uyuşturucuyla savaşı savunuyor. Oysa uyuşturucuyla savaş yasaların dışındadır. Bu, herhangi bir yargılama olmaksızın öldürme izni vermektir" ifadelerini kullanan Sheinbaum, Meksika toplumunda bu yönteme geniş destek bulunmadığını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı ayrıca geçmişte uygulanan sert güvenlik politikalarının cinayet oranlarını ve şiddeti azaltmadığını, aksine artırdığını savunmuştu. Bu tür çağrıların "otoriter" olduğunu ifade eden Sheinbaum, güvenlik stratejisinin hukukun üstünlüğü temelinde yürütülmesi gerektiğini söylemişti.

ÜLKEDE YAŞANANLAR SONRASI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından ülkede yaşanan sıcak çatışmalar ve güvenlik tartışmaları, Sheinbaum'un bu sözlerini yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Muhalefet daha sert önlemler çağrısı yaparken, hükümet kanadı mevcut stratejinin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde sürdürüleceğini belirtiyor.

