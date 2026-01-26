Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında iki kez yaralanan 27 yaşındaki Filistinli Luay Üsame Subuh, kalıcı engellerle yaşam mücadelesi veriyor.
Ailesiyle birlikte yıkılan evlerinden eşyalarını almaya çalıştığı sırada saldırıya uğrayan Subuh, iki gözünü ve görme yetisini kaybetti.
Yerinden edilen Subuh, Gazze'nin güneyine göç ettiği sırada Gazze Vadisi Köprüsü yakınlarında yeniden İsrail saldırısına maruz kalarak göğsünden ve kolundan yaralandı.
Gözlerinde oluşan hasarı kapatmak için lens takan Filistinli adam, Gazze kentinde 4 çocuğu ve eşiyle beraber derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.
