Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu - Son Dakika
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Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu

26.02.2022 09:13
Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu

Rusya'nın, Ukrayna topraklarına başlattığı operasyon havadan ve karadan sürüyor. Donbas bölgesinden ve Belarus sınırından giren Rus güçler, başkent Kiev'e kadar ilerledi. Son gelen bilgilere göre Ukrayna güçleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Rus askerleriyle çatıştı. Büyükelçilik, Rus güçlerin Kiev yakınlarına paraşütle inmeye çalıştığını ve ağır çatışmaların yaşandığını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, 3'üncü gününde de devam ediyor. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama sesleri yükseliyor.

Ukrayna vatandaşları, güvenliklerini sağlamak için bulundukları bölgelerden ayrılmaya ve sığınaklara taşınmaya başladı.

Ukrayna Büyükelçiliği, ülkedeki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

"AKTİF ÇATIŞMALARDA DÜŞMAN CEVABINI ALIYOR"

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 00:00'dan itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin S-300 uçaksavar füze sistemi tarafından Ortak Kuvvetler operasyonu alanında bir helikopter ve Rus işgal kuvvetlerine ait Su- 25 saldırı uçağı şeklinde iki düşman hedefi vuruldu. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin Su-27 avcı uçağı, Rus işgal kuvvetlerinin askeri nakliye uçağı IL-76 MD'ye başarıyla saldırdı ve düşmanı yok etti.

Vinnytsia yönünde uçan Rus işgalcilerden bir başka Su-25, Ukraynalı bir Su-27 pilotu tarafından imha edildi.

İşgalcilerin havadan inmeye çalıştığı Kyiv bölgesindeki Vasylkiv kasabasında şu anda ağır çatışmalar sürüyor.

Kiev sokaklarında aktif çatışmalar yaşanıyor. Düşman her yerde cevabını alıyor ve kayıplara uğurluyor."

EN AZ 200 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan Vasilkiv Belediye Başkanı, havaalanındaki çatışmaların kasabalarına yayıldığını bildirdi ve en az 200 Ukraynalı askerin ölü veya yaralı olduğunu tahmin ediyor.

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Son Dakika Dünya Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu - Son Dakika


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