Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BAE\'de Temaslarda Bulundu

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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEX ve NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'na katılmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarını sürdürüyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEX ve NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'na katılmak üzere gittiği BAE'nin başkenti Abu Dabi'de, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile bir araya geldi. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile IDEX 2025 kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Slovakya arasındaki savunma sanayii iş birliği, stratejik ortaklıklar ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Uluslararası iş birliklerimizi güçlendirerek, savunma sanayiinde yenilikçi çözümler ve ortak üretim modelleriyle küresel ölçekte iş birliklerimizi derinleştirmeye devam ediyoruz" denildi.

Başkan Görgün temasları kapsamında, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Al Mazrouei ile görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mohammed Al Mazrouei ile IDEX 2025 kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, savunma sanayii alanında iş birliği fırsatları, stratejik ortaklıklar ve teknolojik gelişmeler ele alındı. Savunma sanayiimiz, uluslararası iş birliklerini güçlendirerek yenilikçi çözümler ve güçlü ortaklıklarla yoluna devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Görgün'ün ayrıca IDEX 2025 kapsamında Ata Silah, T-Kalıp ve YDS firmalarının stantlarını ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, ziyaretlerde firmaların yenilikçi çözümleri, savunma sanayisindeki kabiliyetleri ve uluslararası pazardaki başarılarının ele alındığı belirtildi.