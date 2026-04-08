Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde \'canavar\' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
08.04.2026 15:00
Güney Kore’de hayvanat bahçesinden kaçan kurt nedeniyle şehirde alarm verilirken, ekiplerin tehlikeli hayvanı yakalama çalışmaları sürüyor. Daejeon Şehri yetkilileri, vatandaşlara yönelik "afet" uyarısı yayımlayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Güney Kore’de bir hayvanat bahçesinden kaçan kurt, şehir genelinde paniğe neden oldu. Yetkililer, saldırgan olduğunu belirttikleri hayvanın yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

KAFESİN ALTINDAN TÜNEL KAZARAK KAÇTI

İki yaşındaki erkek kurt, çarşamba sabahı Daejeon’un Jung-gu bölgesindeki O-World adlı hayvanat bahçesinden kaçtı. Yetkililer, hayvanın kafesinin altından tünel kazarak firar ettiğini açıkladı.

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

İLKOKUL YAKININDA GÖRÜLDÜ

Saatler sonra yırtıcı hayvanın bir ilkokulun yakınlarında pusu kurduğu tespit edildi. Kurtun sokaklarda dolaştığı ve işlek bir ana yolda yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

ŞEHİRDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Hayvanı yakalamak için 35 itfaiyeci, 116 polis memuru ve yaklaşık 100 hayvanat bahçesi çalışanından oluşan ekip görevlendirildi. Daejeon Şehri yetkilileri, vatandaşlara yönelik "afet" uyarısı yayımlayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu. Yapılan uyarıda, “O-World’den kaçan kurdun O-World kavşağına doğru ilerlediği doğrulandı, bu nedenle lütfen kendi güvenliğiniz için önlem alın” ifadelerine yer verildi.

FAALİYETLER DURDURULDU

O-World Hayvanat Bahçesi, firarın ardından tüm faaliyetlerini askıya aldı. Yetkililer, ziyaretçi kabul edilmeden iç arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Son Dakika Dünya Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:01:58.
SON DAKİKA: Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor - Son Dakika
