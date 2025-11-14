Şehit pilot Hasan Bahar\'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesinin yaşadığı Avcılar'daki eve taziye ziyaretleri devam ediyor.

ŞEHİT PİLOTUN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki binanın girişine belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Şehidin akrabaları, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar, binaya gelerek aileye taziye dileklerini iletiyor. Evin bulunduğu sokağa ve apartmana Türk bayrakları asıldı. Bölgede sağlık ve polis ekipleri bekliyor.

"ÜÇ AY ÖNCE UÇAĞIN MOTORU DURMUŞTU"

Şehidin kardeşi Tolga Bahar, basın mensuplarına ağabeyinin vatansever, fedakar ve cesur bir insan olduğunu anlattı. Ağabeyi için Allah'tan rahmet dileyen Bahar, "En son iki gün önce görüştüm. Hafta sonu bize davet etmiştim. O da 'Bu görev cumartesiye uzamazsa gelirim, belki uzar.' demişti. İşte olamadı. Üç ay önce uçağın motoru durmuştu, onu bir araziye indirmişti ama şimdi bunun detaylarını bilmiyoruz. Bu sefer şehit oldu." diye konuştu.