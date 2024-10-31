Sel felaketinin vurduğu İspanya\'da yağmacılık olayları da baş göstermeye başladı

Dünya

İspanya'yı vuran büyük sel felaketinde ölü sayısı 105'e yükselirken, bölgede yağmacılık olayları baş gösterdi. Polis şimdiye kadar elektronik eşya çalmaya çalışan 39 kişiyi tutukladı.

Salı günü başlayan ve çarşamba günü devam eden şiddetli yağışlar, güney ve doğu İspanya'yı Malaga'dan Valencia'ya kadar etkisi altına aldı. Valencia bölgesinde 92, Paiporta kasabasında ise 40 can kaybı yaşandı. Bir huzurevini su basması sonucu 6 yaşlı hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarında 1000'den fazla asker görev yapıyor. Ekipler şimdiye kadar 2500'ü aşkın kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Perşembe sabahı bir garajda 4 ceset bulunurken, bazı kurbanlar yükselen sular nedeniyle araçlarından kaçamadan hayatını kaybetti.

Savunma Bakanı Margarita Robles, kayıp sayısının belirsizliğine dikkat çekerek ölü sayısının artabileceği konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Meteoroloji yetkilileri yeni yağış uyarıları yaptı. Castellon kıyısı için kırmızı alarm verilirken, 5 saat içinde 180 mm yağış beklendiği açıklandı. Tarragona ve güneybatı İspanya için de sarı uyarı yapıldı.

Son 30 yılın en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçen olayda, kurtarılan 71 yaşındaki bir İngiliz turist hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı turistleri bölgede yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyardı.