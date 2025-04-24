Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum

İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olurken, sabah saatlerine kadar toplamda 266 artçı meydana geldi.

"EZBERE KONUŞANLAR VAR"

İstanbullulara büyük korku yaşatan depremi 20 gün önceden bilen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalar fayının ölü olduğunu belirten Üşümezsoy, İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini söyledi. Üşümezsoy'un değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle; "2 fay burada 25 km uzunluğunda Kumburgaz fayı var. Birde Silivri çukurunun duvarında fay vardı. Bu depremde şu anda olanı 200 km'den daha fazla bir alan yırtıldı. Bunu demiştik. Aynı söylediğim yerde aynı büyüklükte deprem olduktan sonra ezber konuşan bir sürü arkadaş bilim dünyası üzerinde kabul edilmeyen fay modelleri üzerinden anlatımlar yapıyor.

"1894 DEPREMİNİ AĞIZLARINA ALMAYIP 1766 DEPREMİNİ SÖYLÜYORLAR"

Bizzat bu fay modellerini çalışan bilim insanı Ronald Armijo 'Tekirdağ - Silivri fayında 60 km 1912'de kırılmış, dolayısı ile Yeşilköy'den Gaziköy'e 7.4 lük deprem palavradır' dedi. 1894'de Çınarcık Çukuru'nda fay kırılmış. Ortada kırılmayan 50 km'lik bir fay var. Naci Görür de TÜBİTAK adına Armijo'nun çalışmalarını hatırlattı. Bu fay Silivri'den başlayıp Yeşilköy'e kadar giden bir fay değil. Bu fay Büyükçekmece'de bitiyor. Adalar fayı 10 milyon yıldan beri ölü. 1894'te Çınarcık'ta kırılmış fay. 1894 depremini ağızlarına almıyorlar 1766 depremini söylüyorlar. En büyük deprem 1894'te. O zaman 250 yılda bir deprem oluyor savı çöpe atılmış oluyor. Gaziköy'ün önünde 110 km fay km kırılacak denilen yerde 60 km kırılmış yarısında fay yok.

"CELAL ŞENGÖR İDDİASINDAN VAZGEÇTİ"

Celal Şengör '2 ay içinde Gelibolu'ndan Bolu'ya kadar fay kırılacak' dedi. Dünyanın en büyük depremcisi Nicholas Ambresey dedi ki 'Ben 1509 depremini inceledim. Depremin donmuş etkilerini Galata Kulesi'nde Rumeli Hisarı'nda görürdük' dedi. O yüzden 1509 depreminden vazgeçildi. Murat Bardakçı ile Erhan Afyoncu da bana hak verdi. Deprem uzmanı Dan Mckenzie ise 'Eğer Marmara'da 7.9'luk 8.1'lik deprem derseniz ne tarihte olmuştur ne de gelecekte olacak. Öyle olsa katastrofik olarak şehir yok olurdu' dedi. Adalara giden bir fay yok orası ölü bir fay. Adalar fayı aynı Santorini fayı gibi gerilip çöken bir fay. Naci Görür 110 km fay var kırılınca 7,4'lük deprem olacak dediği zaman Ronald Armijo 'Tekirdağ çukurundaki 60 km'lik fay 1912'de kırıldı. İçinden çivciv çıkmış yumurta sen oradan civciv çıkaramazsın' dedi, sustular.

Celal Şengör "Adalar fayı kırılacak" dediğinde Armijo 'Çınarcık fayı 1894'te kırılmış Adalar Fayı'nda risk yok' dedi. Kumburgaz Çukuru'ndan Yeşilköy'e giden kesime kadar bir fay yok. Kuzey Anadolu fayı Yalova-Çınarcık'tan ve Marmara Adası önünden geçiyor. Kuzeye doğru giden Adalar Fayı, Silivri Kuzey Kenar Fayı, oralardan geçen bir fay yok. Bütün hepsi bilimsel olarak çöp olan bir fay. İki tane 7,4'lük deprem olacak 30 yıl içerisinde diyen grup hakkında Armijo 'Ben bu grupla çalıştım ama bu grup ne fayları biliyor ne depremleri' dedi."

"İSTANBUL'DA YENİDEN 6.2 OLABİLİR'"

Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum. Esenköy'den Armutlu'ya giden fay var. Sıcak sular gidiyor. Burası için daha önce similasyon yaptım. 6,5 ile 7,0 dedim ama şimdiki fikrim, burada bir sürü depremler oluyor. Bir odak yaratmıyor. Küçük küçük fayların kırılması yapıyor. Büyük deprem yaratması için düz büyük bir fay olmalı. Ters fay olarak korkmuştum ama İstanbul etkiyen yıkıcı bir deprem olmayacak. Burada heyelanları çalıştırır. Bu fayda potansiyel var, bir 6.2 daha olabilir. Kıyı şeridinde heyelanları tetikleyebilir.

20 GÜN ÖNCE SİLİVRİ'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

3 Nisan'da CGTN Türk'e röportaj veren Şener Üşümezsoy, "Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.