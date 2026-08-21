Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

İspanya’nın turistik şehri Barselona’da sokak ortasında kaydedilen bir şiddet görüntüsü sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Kız arkadaşı ile birlikte kaldırımda yürüyen bir adam, yanından geçen şahısla yaşadığı tartışmanın ardından aniden tekmeli saldırıya uğradı.

Saldırganın sert tekmesine maruz kalan adamın, olayın ardından hiçbir fiziki veya sözel karşılık vermeyip yoluna devam etmesi ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

"NE KADAR İTİCİ BİR GÖRÜNTÜ"

Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından binlerce kullanıcı paylaşımın altına yorum yağdırdı. Kullanıcıların bir kısmı saldırganın sergilediği tutumu ve kadının yanında yapılan bu saygısızlığı sert bir dille eleştirirken, bir kısmı da mağdur adamın tepkisiz kalmasını şaşkınlıkla karşıladı.

Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

Erkek adam bir kadının yanında erkeği küçük düşürmez

Kadının yanında yapılacak şey mi?

Ne kadar itici bir görüntü

Daha neler göreceğiz acaba

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği ve olayın ardından adli bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı.