Şi Cinping Kırgızistan'da
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ŞİÖ Zirvesi için Kırgızistan'a geldi.
ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştığı bildirildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Bişkek'e giden Şi, ŞİÖ Zirvesi kapsamında ikili temaslarda bulunacak.
Kaynak: DHA
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