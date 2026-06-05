ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 8-9 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.
ÇİN Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kuzey Kore'ye resmi bir devlet ziyareti gerçekleştireceği bildirildi. Ziyaretin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un daveti üzerine planlandığı belirtildi. Açıklamada, üst düzey temasların 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Şi Cinping Kuzey Kore'ye Resmi Ziyaret Yapacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?