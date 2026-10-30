Şi Cinping Pekin'de Steinmeier ile görüştü, Almanya'dan adil iş ortamı istedi - Son Dakika
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Şi Cinping Pekin'de Steinmeier ile görüştü, Almanya'dan adil iş ortamı istedi

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Şi Cinping Pekin\'de Steinmeier ile görüştü, Almanya\'dan adil iş ortamı istedi
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü. Şi, Almanya'dan Çinli şirketlere adil iş ortamı isterken Steinmeier, Tek Çin politikasında kararlı olduğunu ve iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda ülkesine resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü. Şi görüşmede, iki ülkenin her zaman güvenilir dost ve birbirlerinin başarısına katkı sağlayan ortaklar olduğunu söyledi.

Çin ile Almanya'nın, Çin-Avrupa Birliği (AB) ikili ilişkilerinin gelişmesi ve dünya ekonomisinin istikrarlı şekilde gelişmesinde önemli sorumluluğa sahip olduklarını vurgulayan Şi, iki ülkenin koordinasyonu güçlendirip, eşitlik, kazan-kazan ve stratejik istikrar ilkelerine dayalı iş birliğinin yeni örneğini teşkil etmeleri gerektiğini bildirdi.

Şi, iki tarafın iş birliği alanlarının geniş olduğunun altını çizerek, "Almanya'nın dışa açık ve kapsayıcı tutumunu sürdürmesini, Almanya'da faaliyet gösteren Çinli şirketlere adil, şeffaf ve ayrımcılık içermeyen iş ortamı sunmasını, Çin-Almanya pratik iş birliğini daha da büyütüp güçlendirmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ise görüşmede, ülkesinin 'Tek Çin' politikasını kararlılıkla izlediğine dikkat çekerek, Almanya'nın Çin ile üst düzey temasları sürdürmeye, ticaret, bilim ve teknoloji, yapay zeka ile çevre koruma gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu aktardı.

Kaynak: DHA
Çin Halk CumhuriyetiXi JinpingPolitikaAlmanyaPekinDünyaSon Dakika

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