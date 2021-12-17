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Siber ajanlık yapan ve kullanıcıları hedef alan firmalar Meta platformlarında yasaklandı - Son Dakika
BBC

Siber ajanlık yapan ve kullanıcıları hedef alan firmalar Meta platformlarında yasaklandı

17.12.2021 08:35
Siber ajanlık yapan ve kullanıcıları hedef alan firmalar Meta platformlarında yasaklandı

Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi uygulamaların sahibi Meta şirketi, yedi adet izleme şirketini, kendi platformlarında kullanıcıları hedef almasını engellemek için yasakladığını duyurdu.

Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi uygulamaların sahibi Meta şirketi, yedi adet izleme şirketini, kendi platformlarında kullanıcıları hedef almasını engellemek için yasakladığını duyurdu.

Meta'nın hazırladığı yeni rapora göre, yaklaşık 50 bin kullanıcı "kötü niyetli aktivite" uyarısı alabilir.

Şirket, izleme şirketlerini sahte hesaplar üretmek, hedef kitleyle uygulamalar üzerinden arkadaş olmak, karşılıklı takipleşmek ve hacklemek gibi faaliyetler üzerinden bilgi toplamakla suçladı.

Bu şirketlerin özellikle gazetecileri ve insan hakları aktivistlerini hedef aldığını belirten Meta, raporunda, aylar süren araştırmanın sonucunda Whatsapp, Instagram ve Facebook üzerinden izleme faaliyeti yürüten 1.500 hesabın askıya alındığını duyurdu.

Meta'ya göre bu şirketler, dünya genelinde çeşitli müşterileri için 100'den fazla ülkede yaşayan binlerce kişiyi hedef aldı ve bilgi toplamaya çalıştı.

Bu yılın başında Pegasus isimli casus yazılımın da Whatsapp üzerinden yazılımı yayarak binlerce kişiyi hedef aldığı ortaya çıkmış; Facebook buna karşı yasal süreçleri başlatacağını açıklamıştı. Pegasus'un sahibi NSO Grup'u ABD hükümeti de kara listeye almış ve yabancı hükümetler adına bireyleri hedef almakla suçlamıştı.

Meta güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, yeni raporun sunumunda "İzleme ve takip endüstrisi bir şirketten çok daha büyük" dedi.

Meta'nın isim isim açıkladığı şirketler arasında İsrail'den Black Cube isimli şirket de var. Şirket, Harvey Weinstein tarafından kendisini cinsel tacizle suçlayan kadınları gizlice takip etmek için tutulmuştu.

Reuters'a konuyla ilgili açıklama yapan Black Cube, "hackleme ya da yasa dışı faaliyetle izleme yaptığı" iddialarını reddetmiş; "faaliyetlerinin yerel yasalarla uyumlu olduğunu" savunmuştu.

Meta'nın açıklamasına göre, yasaklanan şirketlerin izleme faaliyetlerinin hedefi olan kullanıcılar, önümüzdeki günlerde detay verilmeden otomatik olarak "kötü niyetli aktivite" uyarısı alacak.

Siber ajanlık yapan ve kullanıcıları hedef alan firmalar Meta platformlarında yasaklandı

İnsan Hakları, Instagram, Facebook, Pegasus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Siber ajanlık yapan ve kullanıcıları hedef alan firmalar Meta platformlarında yasaklandı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Siber ajanlık yapan ve kullanıcıları hedef alan firmalar Meta platformlarında yasaklandı - Son Dakika
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