Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, her geçen dakika artarken doğu sınırında bulunan Luhanks ve Donetsk bölgelerinde de endişeli bekleyiş hakim. Bu iki bölgede askere giden erkekler, aileleri ve kız arkadaşlarının gözyaşları eşliğinde uğurlandı.

UKRAYNA ORDUSUNA "TERK EDİN" ÇAĞRISI

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararı, Donbass'ta ve Rusya'da kutlamalarla karşılanırken, Donetsk lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Donetsk topraklarını gönüllü olarak terk etmesi ve silahlarını çekmesi gerektiğini söyledi.

8 YILIN ARDINDAN RESMEN TANINDILAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü imzaladığı kararnamenin ardından, 2014'teki Maydan darbesinde bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri, 8 yıllık bir sürecin ardından Rusya tarafından resmen tanındı.

GÖZYAŞLARIYLA ASKERE UĞURLADILAR

Bu kararın ardından Rusya'nın genelinde her yıl 23 Şubat'ta kutlanan Vatan Savunucuları Günü Luhansk'ta coşku içinde kutlandı. Vatan Savunucuları Günü'nde askere giden erkekleri halk gözyaşları içinde uğurlaması da sosyal medyada gündem oldu.