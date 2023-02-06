Şiddetli depremle sarsılan Türkiye'nin talebine ilk olumlu yanıt ABD'den: Yardıma hazırız - Son Dakika
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Şiddetli depremle sarsılan Türkiye'nin talebine ilk olumlu yanıt ABD'den: Yardıma hazırız

06.02.2023 13:10

Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Pek çok ilimizde yıkıma neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi. Bu çağrı sonrasında ABD, Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız" denildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çok sayıda ilde de hissedilen deprem 30 saniyeden fazla sürdü. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi.

"DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM ORTAYA KOYDUK"

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi.

ABD: HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ

Bakan Soylu'nun çağrısı sonrasında ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yaptığı açıklamada, "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR (7)
  • Suat Koca: Artık doğa olaylarını yönlendirerek ülkelere zarar verildiğine inanıyorum. Bence İstanbul da denendi ve başarılamadı 3,4 seviyesinde kaldı, kapattılar ya konsoloslukları ve ingiliz gazetesi ceza verilmesi lazım artık Türkiye ye demişti… burda başardılar. İnanmayanlar için; Rusya gaz vermeyip Avrupa soğuktan donsun dedi, Avrupa da kar yağmadı soğuk olmadı, yani doğa hareketlerine müdahele edilebildiğine inanıyorum artık. Cevap Yaz 23 32 Yayından Kaldır
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Süleyman Soylu, Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şiddetli depremle sarsılan Türkiye'nin talebine ilk olumlu yanıt ABD'den: Yardıma hazırız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli depremle sarsılan Türkiye'nin talebine ilk olumlu yanıt ABD'den: Yardıma hazırız - Son Dakika
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