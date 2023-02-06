Şiddetli depremle sarsılan Türkiye'nin talebine ilk olumlu yanıt ABD'den: Yardıma hazırız

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çok sayıda ilde de hissedilen deprem 30 saniyeden fazla sürdü. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi.

"DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM ORTAYA KOYDUK"

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" dedi.

ABD: HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ

Bakan Soylu'nun çağrısı sonrasında ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yaptığı açıklamada, "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.