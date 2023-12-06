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Sıfır noktasında gerilim tırmandıran gelişme! İsrail, Lübnan'dan özür diledi - Son Dakika
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Sıfır noktasında gerilim tırmandıran gelişme! İsrail, Lübnan'dan özür diledi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah bağlantılı bir hedefi vururken bir askerin öldürülmesinden dolayı Lübnan'dan özür diledi ve 'büyük üzüntü duyduklarını' açıkladı.

06.12.2023 - 12:22,  Güncelleme: 12:45
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Salı günü yaptığı açıklamada, Hizbullah bağlantılı bir hedefi vururken bir Lübnanlı askerin öldürülmesinden dolayı özür diledi ve 'büyük üzüntü duyduklarını' açıkladı.

"OLAY SORUŞTURULACAK"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "IDF, saldırı sırasında Lübnan ordusunda çok sayıda askerin yaralandığı yönünde bir rapor aldı. Saldırının hedefinin Lübnan ordu güçleri olmadığı Lübnan'a da belirtildi. IDF olaydan dolayı üzgün ve olay soruşturulacak" denildi.

Yeni düşman kazanmak istemiyorlar! İsrail, askerini öldürdüğü Lübnan'dan özür diledi

İSRAİL'İN SALDIRISI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri dün Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefrkilla beldesi yakınında Lübnan ordusuna ait bir noktayı topçu atışıyla hedef aldı. Lübnan ordusu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail saldırısında 1 askerinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

Yeni düşman kazanmak istemiyorlar! İsrail, askerini öldürdüğü Lübnan'dan özür diledi

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Yeni düşman kazanmak istemiyorlar! İsrail, askerini öldürdüğü Lübnan'dan özür diledi

HİZBULLAH DURMUYOR

Hizbullah Hareketi de bugün yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde bulunan 4 askeri noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

CNN: BEYAZ SARAY İSRAİL'İ UYARDI

CNN'in haberine göre ABD, İsrail'in güney Gazze Şeridi'ndeki büyük ölçekli askeri operasyonlarını Ocak ayına kadar tamamlayabileceğine ve ardından belirli Hamas üyeleri ve liderlerine yönelik daha hedefli saldırılara geçebileceğine inanıyor. CNN ayrıca Beyaz Saray'ın IDF'nin saldırısının önümüzdeki haftalarda nasıl sonuçlanacağından endişe duyduğunu ve İsrail'i hasarı ve sivil kayıplarını sınırlaması konusunda uyardığını yazdı.

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Lübnan, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

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