Koronavirüs salgını Çin ve Uzak Doğu'da büyük etkiler yaratmaya devam ediyor. Son olarak Doğu Türkistan bölgesinde yer alan Urumçi şehrinde, kovid karantinası kapsamında bulunan bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan sonra Çin genelinde "sıfır vaka" politikalarına karşı protesto başladı.
Protestocular, Çin Halk Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde sıfır vaka politikası kapsamında "tam kapanma" uygulaması başladığını öne sürdü. Paylaşılan videolarda, bir kadının sağlık görevlileri tarafından zorla yere yatırıldığı ve zorla anal Kovid testi yapıldığı iddia edildi.
Çin'de kaydedildiği iddia edilen bir başka görüntüde ise sağlık görevlileri ve polislerin, karantinaya alınan bir apartmanın girişine kaynak yaparak kapıyı mühürlediği öne sürüldü.
Son Dakika › Dünya › Çin'den kan donduran görüntüler! Görevliler kadına zorla korana testi yaptı - Son Dakika