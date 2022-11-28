Çin'den kan donduran görüntüler! Görevliler kadına zorla korana testi yaptı - Son Dakika
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Çin'den kan donduran görüntüler! Görevliler kadına zorla korana testi yaptı

28.11.2022 14:10

"Sıfır vaka" politikasıyla hareket eden Çin'den gelen görüntüler, izleyenlerin kanını dondurdu. Görüntülerde sağlık personellerinin bir kadına zorla anal korona testi yaptığı görülüyor.

Koronavirüs salgını Çin ve Uzak Doğu'da büyük etkiler yaratmaya devam ediyor. Son olarak Doğu Türkistan bölgesinde yer alan Urumçi şehrinde, kovid karantinası kapsamında bulunan bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan sonra Çin genelinde "sıfır vaka" politikalarına karşı protesto başladı.

TAM KAPANMA UYGULAMASI BAŞLADI

Protestocular, Çin Halk Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde sıfır vaka politikası kapsamında "tam kapanma" uygulaması başladığını öne sürdü. Paylaşılan videolarda, bir kadının sağlık görevlileri tarafından zorla yere yatırıldığı ve zorla anal Kovid testi yapıldığı iddia edildi.

Çin'de dünyayı buz kestiren görüntüler! Kadına zorla anal korona testi yaptılar

KAPIYI MÜHÜRLEDİLER

Çin'de kaydedildiği iddia edilen bir başka görüntüde ise sağlık görevlileri ve polislerin, karantinaya alınan bir apartmanın girişine kaynak yaparak kapıyı mühürlediği öne sürüldü.

Çin'de dünyayı buz kestiren görüntüler! Kadına zorla anal korona testi yaptılar
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Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'den kan donduran görüntüler! Görevliler kadına zorla korana testi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'den kan donduran görüntüler! Görevliler kadına zorla korana testi yaptı - Son Dakika
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