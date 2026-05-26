Şili\'de 6.9 büyüklüğünde deprem

ŞİLİ'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'nin kuzeyindeki Calama kentinin 31 kilometre doğusunda 6.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
