Bir Simpsonlar kehaneti daha! Rusya-Ukrayna savaşını da bildiler! - Son Dakika
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Bir Simpsonlar kehaneti daha! Rusya-Ukrayna savaşını da bildiler!

25.02.2022 11:00
Bir Simpsonlar kehaneti daha! Rusya-Ukrayna savaşını da bildiler!

Dünyada yaşanan olayları tahmin etmesiyle ünlenen Simpsonlar dizisi bu sefer de Rusya-Ukrayna savaşını bildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda isyancıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı.

SİMPSONLAR'IN İŞTE O KEHANETİ

Simpsonlar, Rusya-Ukrayna savaşını da doğru tahmin etti!

Rusya, ordularına Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Ancak Batı ülkeleri bunu buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu ve Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını düşünüyor.

Simpsonlar, Rusya-Ukrayna savaşını da doğru tahmin etti!

HERKES DÜNYA SAVAŞI'NDAN KORKUYOR

Hatta Putin liderliğindeki Rusya'nın bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğinden endişe ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümünü işgal etmesi bir yana, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki hızla kötüleşen gerilim, birçok insanı yeni bir "dünya savaşı"ndan bahsetmeye sevk etti.

Simpsonlar, Rusya-Ukrayna savaşını da doğru tahmin etti!

Rusya dış politikasının en saldırgan halinde olduğu ve ABD-Rusya ilişkilerinin Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana en kötü halinde olduğu bir gerçek.

Simpsonlar, Rusya-Ukrayna savaşını da doğru tahmin etti!

Rusya ile Batı arasında tansiyon gittikçe yükselirken, işlerin bu kadar hızlı bir şekilde yokuş aşağı ilerleyeceğini kimse tahmin etmemişti. Simpsonlar dışında...

Simpsonlar, Rusya-Ukrayna savaşını da doğru tahmin etti!

Kült çizgi dizi Simpsonlar'ın eski bir bölümü olan "Simpson Tide", Sovyetler Birliği'nin dönüşünü ve yeni bir Soğuk Savaş'ı öngörmeyi başardı. Hem de Boris Yeltsin'in başkan olduğu ve ilişkilerin iyi olduğu 1998 yılında...

Simpsonlar, Rusya-Ukrayna savaşını da doğru tahmin etti!

Simpsonlar'ın bu bölümü, Homer Simpson'ın Donanmaya katılmasıyla başladı. Ardından Homer, kendini yanlışlıkla bir Rus denizaltısıyla çatışmaya giren bir denizaltıda buldu. Bu bizi, Rusya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisinin Sovyetler Birliği'nin çöküşünün sadece bir dolap olduğunu ortaya koyduğu bölüme götürdü.

Simpsonlar, Rusya-Ukrayna savaşını da doğru tahmin etti!

Bölümün ilerleyen dakikalarında Berlin Duvarı yeniden yükseldi, Lenin ise yeniden hayata döndü. Sosyal medyada bu görüntüler "Simpsonlar Rusya-Ukrayna krizini de bildi" diye paylaşıldı.

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Son Dakika Dünya Bir Simpsonlar kehaneti daha! Rusya-Ukrayna savaşını da bildiler! - Son Dakika


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