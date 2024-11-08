Şimşek ve Han Zheng'den İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Şimşek ve Han Zheng'den İşbirliği Vurgusu

Şimşek ve Han Zheng\'den İşbirliği Vurgusu

Bakan Şimşek, Çin ile iş birliğini güçlendirmek için görüşme gerçekleştirdi.

08.11.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile görüştü. Bakan Şimşek, Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, 'Tek Çi'n ilkesine sadık kaldıklarını, Çin'in iç işlerine müdahale girişimlerine karşı çıktıklarını ve Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) mekanizmasıyla iki tarafın her alanda iş birliğini ilerletmek istediklerini söyledi.

HİK 2'nci toplantısının başarılı tamamlandığını kaydeden Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ise görüşmede, iki ülke liderlerinin belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda stratejik iş birliğinin ele alındığını kaydetti. Han ayrıca her iki tarafı da ilgilendiren temel çıkarlar ile uluslararası adaleti korumak, karşılıklı siyasi güveni artırmak, iş birliği potansiyelini ortaya çıkarmak ve ikili stratejik iş birliği ilişkilerini daha yüksek bir seviyeye taşımak için Türkiye ile ortak çaba göstermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Mehmet Şimşek, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Maliye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şimşek ve Han Zheng'den İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:26 CHP’li vekilden Esenyurt’taki polislere: Öcalan TBMM’ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi CHP'li vekilden Esenyurt'taki polislere: Öcalan TBMM'ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi?
17:12 Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
23:13 Okan Buruk, Avrupa’da rekor kırdı Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:57 Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:43 Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 18:17:56. #1.12#
SON DAKİKA: Şimşek ve Han Zheng'den İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.