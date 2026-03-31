CHP Strazburg Birliği'nden Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a Tebrik

Haber: İlhan Baba

(STRAZBURG)– CHP Strazburg Birliği, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcılığı görevine seçilmesini kutladı. Birlik tarafından yapılan açıklamada, Dedetaş'ın üstlendiği görevin Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki temsili açısından önemli olduğu vurgulandı.

CHP Strazburg Birlik Başkanı Burak Özkuzucu imzasıyla yapılan açıklamada, CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Avrupa Konseyi bünyesinde yerel demokrasi alanında önemli bir görev üstlenmesinin, yerel demokrasi, eşitlik ve adalet mücadelesi açısından anlamlı bir gelişme olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Üsküdar Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Sayın Sinem Dedetaş'ı yürekten selamlıyor ve tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dedetaş'ın yerel yönetimlerdeki halkçı, şeffaf ve kararlı duruşuyla yalnızca yeni bir göreve değil, aynı zamanda demokrasi, eşitlik ve adalet mücadelesinde önemli bir sorumluluğa seçildiği vurgulanan açıklamada, bu başarının bireysel bir kazanımın ötesinde örgütlü mücadelenin, dayanışmanın ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığın sonucu olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa'da yaşayan CHP'lilerin, halkın iradesini esas alan, emeğin ve adaletin yanında duran bu mücadelede Sinem Dedetaş ile birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan belediye başkanlarının yanında olmaya devam edeceği belirtilerek, "Mücadelemiz ortak, yolumuz bir, umudumuz büyüktür. Yolu açık olsun, mücadelesi daim olsun" denildi.

Dedetaş: Büyük bir sorumluluk taşıyor

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da konuya ilişkin açıklamasında, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcılığı görevine seçilmekten onur duyduğunu belirtti.

Dedetaş, "Yeni dönemde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcılığı görevine seçilmenin onurunu yaşıyorum. Bu önemli görev, ülkemizin Avrupa Konseyi nezdinde bölgesel düzeyde temsili ve katkısının güçlendirilmesi açısından büyük bir sorumluluk taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokratik katılımın artırılması ve şehirler arası iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Dedetaş, Üsküdar, İstanbul ve Türkiye adına uluslararası düzeyde değer üreten iş birlikleri kurmayı sürdüreceklerini kaydetti. Dedetaş, seçilen tüm meclis üyelerine yeni görevlerinde başarı diledi.