Şinzo Abe suikasti sonrası yapılan seçimlerden Abe'nin partisi oylarını artırdı - Son Dakika
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Şinzo Abe suikasti sonrası yapılan seçimlerden Abe'nin partisi oylarını artırdı

11.07.2022 06:32
Şinzo Abe suikasti sonrası yapılan seçimlerden Abe'nin partisi oylarını artırdı

Koalisyon hükümetinin en önemli bileşenlerinden olan ve eski başbakan Şinzo Abe'nin partisi Liberal Demokrat Parti, Abe suikastinden iki gün sonra yapılan seçimlerde sandalye sayısını artırdı.

Koalisyon hükümetinin en önemli bileşenlerinden olan ve eski başbakan Şinzo Abe'nin partisi Liberal Demokrat Parti, Abe suikastinden iki gün sonra yapılan seçimlerde sandalye sayısını artırdı. Böylece Japonya'nın muhafazakar koalisyon hükümeti, parlamentonun üst kanadındaki desteğini güçlendirmiş oldu.

Japonya'nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ve öldürülene kadar ülkedeki en etkili siyasetçilerden biri olmaya devam eden Abe, Cuma günü Nara'da seçim kampanyası için kürsüde konuşma yaptığı sırada silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Başbakan Fumio Kishida'nın lideri olduğu Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve küçük ortağı Komeito, sandık çıkış anketlerine göre 125 sandalyeli üst kanattaki sandalye sayısını toplamda 69'dan 75'e yükseltti.

LDP'nin sandalye sayısı 55'ten 63'e yükseldi. Ancak bu sayı tek başına çoğunluk sağlayarak hükümet kurması için yeterli değil.

Parlamentonun üst kanadı için yapılan seçimler, mevcut hükümete referandum olarak değerlendiriliyor.

Resmi sonuçların Pazartesi günü yerel saatle öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

LDP, seçim sonuçlarını beklerken Tokyo'daki parti genel merkezinde Abe için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

Koalisyon hükümetinin seçimde zafer elde etmesi, savunma harcamalarını ikiye katlama ve "pasif savunma" öngören yasalarda değişiklik gibi bazı kilit politikaları hayata geçirmesini kolaylaştıracak. Bu daha agresif savunma politikası, Abe'nin de gerçekleştirmeyi planladığı bir politikaydı.

Japonya'da uzmanlar, Abe'nin suikast sonucu hayatını kaybetmiş olmasının; şiddet olaylarının ve silahlı saldırıların çok nadir görüldüğü ülkede bir tepki doğurduğu ve seçim sonuçlarını etkilemiş olabileceğini söylüyor.

Parlamento üst kanadı için son seçim üç yıl önce yapılmış; oy kullanma oranı yüzde 48,8'de kalmıştı. Bu seçimde oran yüzde 51,58'e yükseldi. Uzmanlar, bunu da suikastin etkisiyle tepki olarak sandığa gidenlerin sayısının artmasına bağlıyor.

Abe, Cuma günü Japonya saatiyle 11:30'da, Pazar günü yapılacak seçim için çıktığı kampanya çerçevesinde Kyoto yakınlarındaki Nara'da konuşma yaptığı sırada suikaste uğradı. 67 yaşındaki eski başbakan hastanede hayatını kaybetti.

Abe'yi öldürmeye çalışan kişinin Nara'da ikamet eden ve eski bir Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olan 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğu açıklandı.

67 yaşındaki Abe, başbakanlık yapmış bir dedenin torunuydu. Babası da dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

Abe, Japonya siyasetinin hakim gücü olan Liberal Demokrat Parti'nin başında iki kez seçim kazandı.

2006 yılındaki ilk başbakanlık dönemi bir yıldan biraz uzun sürdü ve tartışmalı geçti.

2012 yılında ise sürpriz bir şekilde geri döndü ve 2020'de sağlık nedenleriyle istifa edene kadar da görevde kaldı.

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Kaynak: BBC

Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şinzo Abe suikasti sonrası yapılan seçimlerden Abe'nin partisi oylarını artırdı - Son Dakika

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