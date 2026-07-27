ŞİÖ, Batı Dışı Dünyanın Sesini Yükseltiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ŞİÖ, Batı Dışı Dünyanın Sesini Yükseltiyor

ŞİÖ, Batı Dışı Dünyanın Sesini Yükseltiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, ŞİÖ'nün uluslararası platformdaki önemini vurguladı.

HONG Kong Baptist Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Batı dışı dünyanın kendi sesini, kendi tonunu, uluslararası sistemdeki yerini vurguladığı bir platform haline geldi" dedi.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) kuruluşunun 25'inci yıl dönümü kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Medya ve Analitik Merkezler Forumu devam ediyor.

Kırgızistan'ın ulusal haber ajansı Kabar ile Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın ortaklaşa düzenlediği etkinliğe katılan Hong Kong Baptist Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, zirveye ve ŞİÖ'nün çalışmalarına ilişkin değerlendirme yaptı.

'GENİŞ BİR ALANA BAKIYOR'

Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, "Şanghay İşbirliği Örgütü 2000'li yılların başında, bir Avrasya İş Birliği Örgütü olarak başladı. Giderek evrildi. Bir Asya örgütüne hatta Avrupa ve Doğu Avrupa'yı kapsayan bir örgüte doğru evrildi. Başta Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği bu örgüte daha sonra Hindistan ve Pakistan'ın dahil olmasıyla genel bir Asya örgütüne dönüştüğünü görüyoruz. Örgütün temel hedefleri arasında sınır güvenliğinden ekonomik iş birliğine kadar çok geniş bir alan var. Özellikle Rusya ve Çin'in başını çektiği bir örgüt olduğu için hem NATO'yla hem de Avrupa Birliği'yle karşılaştırıldı. Bu anlamda Şanghay İşbirliği Örgütü bu anlamda bir platform" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK'

Prof. Dr. Çolakoğlu, "Kuruluşundan bugüne gelişerek gelmesi ve üye sayısının artması bu anlamda örgütle ilgili beklentileri arttırdı. Şanghay İşbirliği Örgütü, Batı dışı dünyanın kendi sesini, kendi tonunu uluslararası sistemdeki yerini vurguladığı bir platform haline geldi. Bu liderler zirvesi öncesinde çok hazırlık toplantısı veya etkinlikler yapılıyor. Şu an katılmakta olduğumuz etkinlik de medya ve düşünce kuruluşları toplantısı. Her zirve öncesinde yıllık olarak bu toplantılar yapılıyor. Burada özellikle zirve öncesinde gündemler tartışıyor. Üye ülkeler ve ortak ülkeler çeşitli medya mensupları bu toplantıda düşünceleri tartışma fırsatı buluyor. Buradan çıkan sonuçlar ülkelerle paylaşılıyor. Bunun hazırlık toplantısı olarak görebiliriz. Bu yönüyle zirve öncesinde önemli bir etkinlik diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Politika, Selçuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ŞİÖ, Batı Dışı Dünyanın Sesini Yükseltiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

15:43
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye’de Çiçeklerle karşılandılar
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye'de! Çiçeklerle karşılandılar
15:38
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
15:16
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15:07
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 16:20:00. #.0.2#
SON DAKİKA: ŞİÖ, Batı Dışı Dünyanın Sesini Yükseltiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.