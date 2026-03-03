Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek - Son Dakika
Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
03.03.2026 23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla ilgili korkunç bir uyarıda bulundu. Vucic, "Petrol fiyatları hepimizi öldürecek. Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Avrupa cehenneme düşecek." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin küresel enerji piyasalarını sarsabileceği konusunda sert uyarılarda bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararını değerlendiren Vucic, bu durumun petrol fiyatlarında devasa bir artışa yol açacağını ve bu maliyetlerin tüm ülkeleri ekonomik olarak "öldüreceğini" savundu.

"PETROL FİYATLARI HEPİMİZİ ÖLDÜRECEK"

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Avrupa ekonomisi için bir felaket olduğunu belirten Vucic, "Petrol fiyatları hepimizi öldürecek. Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Avrupa cehenneme düşecek." ifadesini kullandı.

Dünyanın petrol sevkiyatında en kritik geçiş noktası olan boğazda yaşanacak bir tıkanıklığın, sadece enerji krizini tetiklemekle kalmayıp aynı zamanda küresel enflasyonu kontrol edilemez bir noktaya taşıyacağına dikkat çekti.

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söylemişti.

İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söylemişti.

Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.

Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır.

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • nzx42hwr96 nzx42hwr96:
    hak ediyor Avrupa 28 0 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    daha beter olun.Amerika kurtarır sizi 15 1 Yanıtla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
