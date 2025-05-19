Sırbistan-Türkiye İlişkileri Güçleniyor

SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'ın bölgedeki istikrar için Türkiye ile olan ilişkilerine özel önem verdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere Sırbistan'a gitti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic, Bakan Fidan'ı kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Vucic, "Ekonomiden enerjiye, turizmden kültüre, eğitime kadar geniş kapsamlı iş birliği ve yoğun siyasi diyalogla öne çıkan Sırbistan-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenmesine görüşmelerimizin katkı sağlayacağından eminim. Türkiye'nin Belgrad'da düzenlenecek EXPO 2027'ye katılımını teyit etmesinden özellikle memnuniyet duyuyorum. Bu, güçlü ortaklığımızın ve karşılıklı güvenimizin bir başka teyididir. Sırbistan, büyük nüfuzu nedeniyle tüm bölgenin istikrarı açısından önemli olan Türkiye ile ilişkilere özel önem veriyor" dedi.