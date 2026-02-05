Skandalı vahametini ortaya koyan kare! Malikaneden çıkarken yakalanan isim olay - Son Dakika
05.02.2026 08:04
Jeffrey Epstein dosyalarıyla bağlantılı tartışmalar devam ederken, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın Epstein'a ait olduğu bilinen Manhattan'daki lüks binaya yüzünü gizleyerek girdiği fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Fotoğraflar 2019'da Amerikan medya tarafından yayımlanmıştı. Barak, Epstein'la ilişkisini kabul etmiş ancak cinsel suçlarından haberdar olmadığını belirtmişti. Ancak bu fotoğrafların ortaya çıkması, Barak'ın açıklamalarını sorgulanır hale getirdi.

Jeffrey Epstein dosyalarıyla bağlantılı tartışmalar sürerken, ABD ve İsrail basınında daha önce yayımlanan ve Ehud Barak'ı gösterdiği belirtilen fotoğraflar yeniden gündeme taşındı. Söz konusu karelerde, eski İsrail Başbakanı Barak'ın, Epstein'a ait olduğu bilinen Manhattan'daki lüks binaya yüzünü gizleyerek girdiği görülüyor.

Fotoğraflar ilk olarak 2019 yılında New York Post ve Business Insider gibi Amerikan medya kuruluşları tarafından yayımlandı. Haberlere göre görüntüler, Epstein'ın ölümünden kısa süre önce çekildi ve Barak'ın binaya şapka, atkı ve koyu renk montla girerek kimliğini gizlemeye çalıştığı ayrıntısıyla servis edildi. ABD basını, binanın Epstein'ın Manhattan'daki merkez adreslerinden biri olduğunu açık şekilde yazdı.

Ehud Barak, daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein'la ilişkisini kabul etmiş, ancak temasların iş ve yatırım görüşmeleriyle sınırlı olduğunu savunmuştu. Barak, Epstein'ın cinsel suçlarından haberdar olmadığını ileri sürerken, söz konusu fotoğraflar bu açıklamaların ardından kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açtı.

Epstein dosyalarında yer alan e-posta ve ziyaret kayıtları, Barak'ın Epstein'la yıllar boyunca temas kurduğunu ortaya koyuyor. Dış basın, yayımlanan fotoğrafların bu ilişkinin yalnızca yazışmalarla sınırlı kalmadığını, yüz yüze görüşmelerle sürdüğünü belgelediğini vurguluyor.

Uzmanlar, Epstein'ın üst düzey siyasetçilerle kurduğu temasların hâlâ tam anlamıyla aydınlatılmadığını belirtirken, Barak'ın Epstein mülkünde görüntülenmesi, dosyanın en tartışmalı başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

