Solomon Adaları\'nda 6.3 Büyüklüğünde Deprem

GÜNEY Pasifik'teki Solomon Adaları'nın açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıkları olduğunu duyurdu. 31 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde herhangi bir can ya da mal kaybı rapor edilmezken, tsunami uyarısı da verilmediği bildirildi.
