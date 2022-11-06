Somali'de Türk askeri üssüne yakın bir noktadaki askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.
Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.
Son Dakika › Dünya › Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika