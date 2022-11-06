Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

06.11.2022 11:47

Somali'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı intihar saldırısında aralarında yoldan geçen sivilllerin de bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Saldırının Türk askeri üssüne yakın bir noktada meydana geldiği öğrenildi.

Somali'de Türk askeri üssüne yakın bir noktadaki askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

İNTİHAR SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı: 5 kişi öldü, 11 yaralı var

5 KİŞİ ÖLDÜ 11 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

YOLDAN GEÇEN SİVİLLER DE YARALANDI

Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.

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SON DAKİKA: Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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