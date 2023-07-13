Somalide pistten çıkan özel uçak ikiye ayrıldı - Son Dakika
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Somalide pistten çıkan özel uçak ikiye ayrıldı

13.07.2023 11:38

Somali'deki bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan ve ilerlerken aniden pistten çıktı. Uçak, havaalanı duvarına çarparak ikiye ayrıldı. Halla Havayolları, uçağın çarpması ve ikiye ayrılması sırasında 30 yolcu ve dört mürettebatın uçakta olduğunu belirtti. Yetkililer, kazanın sebebinin pilottan kaynaklanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Sosyal medyada olay hızla yayıldı. Bu yılın başlarında, 100 kişi taşıyan bir uçak, korkunç bir iniş sırasında karla kaplı bir pistten neredeyse kaymıştı. Pist, olayla başa çıkmak için üç saat boyunca kapalı kaldı ve havayolu dört başka gelen uçuşu yönlendirdi.

Somali'deki bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan ve ilerlerken aniden pistten çıktı. Uçak, havaalanı duvarına çarparak ikiye ayrıldı.

Somalide pistten çıkan özel uçak ikiye ayrıldı

Pilot Hatası

Halla Havayolları, uçağın çarpması ve ikiye ayrılması sırasında 30 yolcu ve dört mürettebatın uçakta olduğunu belirtti.

Yetkililer: Kazanın sebebinin pilottan kaynaklanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Bir yetkili, korkunç çarpmanın arkasındaki nedenin pilot hatası gibi göründüğünü yerel medyaya bildirdi.

Somalide pistten çıkan özel uçak ikiye ayrıldı

Olay, sosyal medyada hızla yayıldı. Bir kullanıcı "Her şeyi göz önüne alırsak, pilotun iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum" dedi.

Bu Yılın Başlarında Bir Başka Korkunç İniş

Bu yılın başlarında, 100 kişi taşıyan bir uçak, korkunç bir iniş sırasında karla kaplı bir pistten neredeyse kaymıştı.

Pist, Olayla Başa Çıkmak İçin Üç Saat Kapalı Kaldı

Pist, olayla başa çıkmak için üç saat boyunca kapalı kaldı ve havayolu dört başka gelen uçuşu yönlendirdi.

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Son Dakika Dünya Somalide pistten çıkan özel uçak ikiye ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somalide pistten çıkan özel uçak ikiye ayrıldı - Son Dakika
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