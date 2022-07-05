Son dakika... ABD Dışişleri: Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunun kaynağı tespit edilemedi - Son Dakika
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Son dakika... ABD Dışişleri: Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunun kaynağı tespit edilemedi

05.07.2022 13:11
Son dakika... ABD Dışişleri: Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunun kaynağı tespit edilemedi

Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, ABD'li – Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşuna detaylı adli analiz yapıldığı ve kurşunun kaynağı hakkında kesin bir sonuca varılamadığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, ABD'li – Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşuna detaylı adli analiz yapıldığı ve kurşunun kaynağı hakkında kesin bir sonuca varılamadığı ifade edildi.

ABD Güvenlik Koordinatörü (USSC) huzurunda, İsrail'de balistik uzmanları tarafından yapılan analiz sonucunda merminin ağır hasarlı olduğu ve bu durumun net bir sonuca varılmasını engellediği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada "Adli ve balistik analizlere ek olarak, USSC'ye son birkaç hafta içinde hem İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) hem de Filistin Yönetimi (PA) soruşturmalarına tam erişim izni verildi. Her iki soruşturmayı da özetleyen USSC, Shireen Abu Akleh'in ölümünden muhtemelen IDF mevzilerinden gelen kurşunların sorumlu olduğu sonucuna vardı. USSC, bunun kasıtlı olduğuna inanmak için hiçbir neden bulamadı, bunun yerine İsrail'deki bir dizi terör saldırısını takiben Cenin'de Filistin İslami Cihad gruplarına karşı IDF liderliğindeki bir askeri operasyon sırasındaki trajik koşulların sonucuydu" ifadeleri yer aldı.BM SORUŞTURMASI SONUCU

Bağımsız soruşturma yürüten Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), 24 Haziran tarihinde soruşturma sonucunu açıklayarak kurşunun İsrail güçlerinden geldiğini belirtmişti. OHCHR adına yapılan açıklamada "Topladığımız tüm bilgiler (İsrail ordusundan ve Filistin Başsavcısından alınan resmi bilgiler dahil) Abu Akleh'i öldüren ve meslektaşı Ali Sammoudi'yi yaralayan kurşunların, İsrail makamlarının ilk başta iddia ettiği gibi silahlı Filistinlilerin gelişigüzel ateş açmasından değil, İsrail Güvenlik Güçlerinden geldiği bilgisiyle tutarlıdır" denildi. Açıklamada, gazetecilerin yakın çevresinde silahlı Filistinlilerin faaliyetine dair bir bilgi olmadığı ayrıca vurgulanmıştı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Son dakika... ABD Dışişleri: Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunun kaynağı tespit edilemedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... ABD Dışişleri: Filistinli gazeteciyi öldüren kurşunun kaynağı tespit edilemedi - Son Dakika
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