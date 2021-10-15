Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü

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Afganistan'da yine cuma namazını kana buladılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait en büyük cami olan Fatımiyye Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.

YOLLARI KAPATTILAR

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

ÖNCEKİ PATLAMADA 100 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Benzer bir saldırı geçtiğimiz Cuma günü yine Kunduz'daki bir Şii camisinde yaşanmıştı. Ajanslar o saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişininse yaralandığını duyurmuştu. Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.