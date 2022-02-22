Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
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Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

22.02.2022 18:24

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararının ardından Moskova-Kiev krizi büyüdü. Bu gelişmeden sonra NATO acil toplanma kararı aldı. Afrika gezisine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretini sona erdirerek yarın çevrim içi gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılım sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat tarihleri arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ne bir dizi ziyaret gerçekleştirecekti. Ancak Rusya- Ukrayna krizinde yeni gelişmelerin yaşanması sonrası NATO çevrim içi toplanma kararı aldı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretini yarıda kesti.

GİNE BİSSAU ZİYARETİ ERTELENDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek.

AFRİKA ZİYARETİNDE RUSYA'NIN KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçtiği sırada uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada yaptığı konuşmada Rusya'nın kararının Ukrayna'nın egemenliğinin açık ihlali anlamına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
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