Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ve beraberindeki üst düzey heyetin dün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette masaya yatırılan konulara da değindi.

''İNSANİ YARDIM DESTEĞİ VERECEĞİZ''

Afgan halkına insani yardım desteği verileceğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti: ''Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Henüz ülkeler Taliban'ın şu anki durumunu kabul etmiş değiller. Ülkelerin kendilerini kabulü noktasında arayışları var. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde özellikle gerek insani yardım noktasında gerekse de Afganistan'daki bu yeni sürecin içtenliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda da bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."

''AFGAN HALKIYLA KADİM DOSTLUĞUMUZ VAR''

Erdoğan açıklamalarının devamında, "Yeter ki Afganistan'daki yönetim uluslararası ilişkilerde Afgan halkının haklarını koruma noktasında adil bir noktada olsun. Ve böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkı ile bizim kadim kardeşliğimiz ve dostluğumuz var. Bunu bir kenara koymamız söz konusu değil. Bizim Afganistan'ın altyapı ve üst yapısında çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Bundan sonraki süreçte anlaşma yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.'' ifadelerini kullandı.