Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü - Son Dakika
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Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü

13.09.2022 19:59

Ermenistan'ın dün gece saatlerinde sınırdaki mayınları temizleyen Azerbaycan askerlerine ateş açmasıyla başlayan çatışmalar devam ederken 49 Ermeni asker öldü, 50 Azerbaycan askeri de şehit oldu.

Ermenistan'ın dün gece saatlerinde sınırda Azerbaycan askerlerini provokeetmeleriyle başlayan çatışmalar bugün gün boyunca devam etti. İki tarafın da yoğun kayıplar verdiği yönünde haberler gelirken, iki ülkenin kayıplarıyla ilgili net rakamlar akşam saatlerinde açıklandı.

50 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi. Ayrıca Ermenistan tarafında da 49 askerin öldüğü öğrenildi.

"ŞEHİTLERİN İSİMLERİ KAMUOYUNA SUNULACAK"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Ordusu'ndan 42 askeri personel ve Devlet Sınır Teşkilatı'ndan 8 askeri personel olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin toplam 50 askeri personel hayatını kaybetti. Şehit askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz" denildi.

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Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 askerimiz şehit oldu Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 askerimiz şehit oldu

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü - Son Dakika
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