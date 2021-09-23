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Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı

23.09.2021 00:06
Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı, System.String[]

Geçtiğimiz aylarda olağanüstü yetkileri elinde toplayan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyonu feshedip yeni bir kararname yayımlayarak yasama yetkisini kendisine devretti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Kays Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra yetkilerini genişleten kararname yayımladı.

25 TEMMUZ'DA ALINAN KARARLARIN UYGULANMASINA DEVAM EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz'da alınan "olağanüstü kararlar"ın uygulamasına devam edildi. Yeni kararnameyle yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi. Açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı tarafından kararnameyle kurulacak bir komitenin yardımıyla siyasi reforma ilişkin yasa değişikliklerinin hazırlanacağı belirtildi.

KARARLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na "yasama metinlerini" bakanlar kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla çıkarma yetkisi verildi. Kararname uyarınca, bakanlar kurulu Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek. Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Kays Said, ekonomi, siyaset ve sağlık alanındaki krizlere tepkiyle gerçekleşen kitlesel gösteriler karşısında, 25 Temmuz'da "ülke tehlikede olduğu" gerekçesiyle kendisine olağanüstü yetkilerin tanındığı Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu. Said, aldığı kararlarla Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı. Siyaseti ülkedeki sorunlara çözüm sunmakta yetersiz görmekten şikayet eden ülkedeki bazı kesimler bu kararları desteklerken, siyasi partilerden eleştiriler yükseldi. Bazı kesimler de Cumhurbaşkanı'nı "anayasal darbe girişiminde" bulunmakla suçladı. Kays Said, olağanüstü yetkileri elinde topladığı durumu geçen ay sonunda süresiz uzattığını açıkladı. Tüm ülke Cumhurbaşkanı'ndan yeni bir başbakan ataması ve yol haritasını açıklamasını beklerken, Said'in önce danışmanı ardından kendisinin verdiği ülkede devrim sonrasında kabul edilen 2014 Anayasası'nda değişikliğe gidilebileceği mesajları ülkede siyaset ve sivil toplum çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı - Son Dakika Dünya


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