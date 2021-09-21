Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden: ABD, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeye kararlıdır

ABD Başkanı Biden, bugün Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantılarında konuşma yaparak "ABD, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeye kararlıdır. İran'ı diplomasi yoluyla JCPOA'ya geri döndürmek için P5+1 ile çalışıyoruz. İran da aynısını yaparsa biz de tam uyumluluğa geri dönmeye hazırız" dedi.

ABD Başkanı Biden bugün yaptığı konuşmasında, teknolojiye değinerek "Yeni bir çağla, insan varlığının her yönünü serbest bırakma ve yeniden şekillendirme potansiyeline sahip yeni teknolojiler ve olanaklar çağıyla karşı karşıyayız. Bu teknolojilerin insanları güçlendirmeye mi yoksa baskıyı derinleştirmeye mi zorlandığını belirlemek hepimize bağlı" dedi. Biden biyoteknoloji, kuantum hesaplama, 5G, yapay zeka ve daha pek çok alanda yeni gelişmelerin insanları ayağa kaldırmak, sorunları çözmek ve insan özgürlüğünü ilerletmek için kullanılmasını sağlamak adına demokratik ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

FİDYE YAZILIM SALDIRILARINA DEĞİNDİABD'de bir süredir yaşanan fidye yazılımlara değinen Biden, "Kritik altyapımızı siber saldırılara karşı güçlendiriyor, fidye yazılım ağlarını kesintiye uğratıyoruz. Tüm uluslar için yolun, açık kurallarını belirlemek için çalışıyoruz. Halkımızı, müttefiklerimizi ve çıkarlarımızı tehdit eden siber saldırılara kararlı bir şekilde yanıt verme hakkımızı saklı tutarız" ifadelerini kullandı. 'YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ YA DA BÖLÜNMÜŞ BİR DÜNYA ARAMIYORUZ'Nükleer güç konusunda dünyanın bütün büyük güçlerinin bir görevi olduğunu belirten Biden, bu görevin ise ilişkileri dikkatli bir şekilde yönetmek olduğunu ifade etti. Biden "ABD rekabet edecek ve biz de güçlü bir şekilde rekabet edeceğiz. Müttefik ve dostlarımızı savunacağız ve daha güçlü ülkelerin daha zayıf olanlara hükmetme girişimlerine karşı çıkacağız. Aramıyoruz, tekrar söylüyorum, yeni bir Soğuk Savaş ya da bölünmüş bir Dünya aramıyoruz" dedi.Biden sözlerine şöyle devam etti;"Başarısızlığın sonuçlarına hepimiz katlanıyoruz. Kovid-19, iklim değişikliği gibi acil tehditler veya nükleer gibi tehditler için bir araya gelmiyoruz. ABD, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeye kararlıdır. İran'ı diplomasi yoluyla JCPOA'ya geri döndürmek için P5+1 (Çin, Fransa Rusya , İngiltere, ABD, Almanya ) ile çalışıyoruz. İran da aynısını yaparsa biz de tam uyumluluğa geri dönmeye hazırız."

Nükleer güç konusunda Kuzey Kore'ye değinen Biden "Benzer şekilde, Kore yarımadasının tamamen nükleer silahlardan arındırılması için ciddi anlamda sürdürülebilir diplomasi arıyoruz. Somut ilerleme arıyoruz" ifadelerini kullandı.